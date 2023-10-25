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Hatay'da korkunç kaza: 2 ölü

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Altan Özen (25) ile yanında bulunan Taha Taşçı (19) hayatını kaybetti.

Ekleme: 25.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da korkunç kaza: 2 ölüKaza, gece saatlerinde Ceyhan-Hatay Karayolu'nun Kısık Mevki'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Altan Özen idaresindeki 01 ABL 131 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 ACV 687 plakalı kamyona çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da korkunç kaza: 2 ölü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan sürücü Altan Özen ile yanında bulunan Taha Taşçı bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucu, Özen ile Taşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Özen ve Taşçı'nın cenazeleri olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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