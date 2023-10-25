Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 7.905,37 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile tekstil deri oldu.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,05 puan azalışla 7.905,37 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile tekstil deri oldu.Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarla risk iştahının artmasına karşın Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin etkilerinin sürdüğünü söyledi.ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.Yurt içinde bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyleyen analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.890 ve 7.840 puanın destek, 8.080 ve 8.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.