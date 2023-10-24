Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi Borsa İstanbul açılışında, önceki kapanışa göre 46,68 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.797,07 puana yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,42 ile sigorta.Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,19 değer kazancıyla 7.750,39 puandan kapattı.