Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.