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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 15.00'te Külliye'de bir araya geldi.

Ekleme: 24.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 24.10.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 15.00'te Külliye'de bir araya geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI:

Başkan Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile olan görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıyla ilgili son durumun masaya yatırılacağı öğrenildi.

EN SON GÖRÜŞME 27 EYLÜL'DE...

Erdoğan ve Bahçeli en son 27 Eylül'de yine Beştepe'de 45 dakika süren yüz yüze bir görüşme yapmıştı

Bahçeli, partisinin bugünkü TBMM'deki Grup Toplantısı'nda şunları söyledi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" sözlerini yeniden anımsatarak, "Şafak sökmeden orada olmasını biliriz" dedi

NİHAİ HEDEF TÜRKİYE:

Kudüs, Gazze, Halep, Kerkük güvende değilse, Ankara'nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecek. Gazze'de yaşanan felaketler bir insanlık suçu. Günü geldiğinde Gazze'deki dramların benzerine Anadolu'da da mahkum olmamız kaçınılmaz. Bugün Filistin, yarın tüm bölge ve nihayet Türkiye'nin kuşatılması amaçlanıyor.

YOLA REVAN OLMAZSAM NAMERDİM:

(Bahçeli 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, Türkiye devreye girmeli sözlerini tekrarladı) Bazıları şahsıma yönelik 'önden siz buyurun' diye alaycı üslupla karalama kampanyasına alet oldular. Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin, şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapan taşıyla insanlık mevziisine girmek için yola revan olmazsam namerdim. 24 saat dolmuştur. Türkiye barış ve garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalı. Bizde geri adım yok. BM etkisiz, İslam ülkeleri atıl şekilde Gazze'nin bombalanmasını izlemekte. O halde Gazze'yi koruma ve kollama misyonu Türk milletinin üzerinde.

ŞAFAK SÖKMEDEN OLURUZ:

Ya kalıcı barış ortamı sağlanarak iki devletli çözüm için taraflar masaya oturur ya da Gazze'nin imhasına Türkiye her ihtimali dikkate alarak tepkisini üst düzeyde, en seri ve sert şekilde gösterir. Gazze'ye gitmek gerekirse de hiç kimse meraklanmasın, şafak sökmeden olmasını da gayet iyi biliriz.

HÜKÜMET SİSTEMİ'NDEN DÖNÜŞ YOK:

Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evresiyle birlikte oluşan demokratik pistten kalkışa geçmiştir. Cumhuriyet'ten dönüş yoksa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden de dönüş veya sapış olmayacak.

ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL:

Misak-ı Milli ihlal edilemez egemenlik beyanı ve zaman aşımına tabi değil. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu şuur ve siyasetle ülkemize yönelmiş tehditleri kaynağında bertaraf etmek için muazzam mücadelenin içinde ve kesinlikle yalnız değil. Hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız.
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