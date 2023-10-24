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81 ilde Çember operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde Çember operasyonu yapıldığını açıkladı. Arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını vurguladı.

81 ilde Çember operasyonu
Ekleme: 24.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 24.10.2023 - 08:46 / Editör: Ozge Selin
81 ilde Çember operasyonu
Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yurtta huzur ve güvenin sağlanması adına denetimler elden bırakılmıyor...

Bu kapsamda, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor.

Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler; tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi çetelerin ensesinde.

Jandarma ve polis baskınları kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

81 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda yeni bir operasyonu duyardı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde yapılan Çember Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını bildirdi.

'4173 firari yakalandı'

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4173 firari yakalandı.
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.
Yakalanan şahıslardan: 2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 4145'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum
Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
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