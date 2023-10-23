  • USD: 28,01 - 28,06
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…

İsrail, masum Gazze halkına ölüm yağdırdı. Doğmamış çocukları, masum bebekleri, kadınları hedef aldı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı. Evlatlarının isimlerini kollarına bileklerine kazıdı. 'Ölüm künyesi' denilen o yazılar, tüm dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramının en acı kanıtıydı. Katliamın 17'nci gününde devam eden saldırılarda, vücutlarına isimleri yazılan o çocukların hayatını kaybettiği ortaya çıktı…

Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
Ekleme: 23.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Hastane, okul, ev sivillerin yaşadığı tüm yerleri hedef aldı. Şu ana kadar 14 bin 245'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17 gündür devam eden katliamda en kanlı saldırı Ekim'deki El-Ehli Bapsit Hastanesi'nde yaşandı.

Katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin de kimliğinin tespit edilemediği açıklandı.

Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…

İşte bu olay, Gazzeliler'in endişelerini katladı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı.

Aileler, göz bebekleri evlatlarını bir saldırıda bulabilmek için avuçlarına, kollarına ve bacaklarına ismini yazdı.

Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…

'Ölüm künyesi' denilen bu yazılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramının en büyük kanıtıydı.

İşte isimleri kollarına kazınan o çocuklardan acı haberler gelmeye başladı. Ailelerin 'evladım kaybolmasın' diye bileklerine isimlerini yazdığı o masum çocukların, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit! İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu
Netanyahu'ya anket şoku: Katılanların yüzde 66'sı aynı yanıtı verdi
Al Jazeera'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Potansiyel bir arabulucu
Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar
Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
İsrail resmen kana susadı: İsrailli bakan 'Son savaş olacak' dedi: Katliamın görüntülerini yayınladı
CHP’li vekilden skandal paylaşım
AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan da katılacak
Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
Batı siyasileri ve medyası ile katliamın arkasında duruyor! Soykırım destek yarışı
MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Bir günde 400'den fazla Filistinliyi katletti
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak