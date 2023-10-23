Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…

İsrail, masum Gazze halkına ölüm yağdırdı. Doğmamış çocukları, masum bebekleri, kadınları hedef aldı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı. Evlatlarının isimlerini kollarına bileklerine kazıdı. 'Ölüm künyesi' denilen o yazılar, tüm dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramının en acı kanıtıydı. Katliamın 17'nci gününde devam eden saldırılarda, vücutlarına isimleri yazılan o çocukların hayatını kaybettiği ortaya çıktı…

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Hastane, okul, ev sivillerin yaşadığı tüm yerleri hedef aldı. Şu ana kadar 14 bin 245'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.17 gündür devam eden katliamda en kanlı saldırı Ekim'deki El-Ehli Bapsit Hastanesi'nde yaşandı.Katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin de kimliğinin tespit edilemediği açıklandı.İşte bu olay, Gazzeliler'in endişelerini katladı. Aileler, çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanımamaktan korktuğu için yürekleri yakan bir yönteme imza attı.Aileler, göz bebekleri evlatlarını bir saldırıda bulabilmek için avuçlarına, kollarına ve bacaklarına ismini yazdı.'Ölüm künyesi' denilen bu yazılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramının en büyük kanıtıydı.İşte isimleri kollarına kazınan o çocuklardan acı haberler gelmeye başladı. Ailelerin 'evladım kaybolmasın' diye bileklerine isimlerini yazdığı o masum çocukların, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.