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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 285 kilogram esrar ile 60 bin kök kenevir bulundu.

Ekleme: 21.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesine bağlı Kayacık ve Uçarlı mahallelerinde gerçekleştirilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Özkan Bilgiç operasyonu tamamlandı. Hava destekli operasyonlarda, jandarma timleri arazide 285 kilogaram esrar ve 60 bin596 kök kenevir ve skunk elde geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Kenevirler olay bölgesinde yakılarak imha edildi. Esrar maddeleri ise muhafaza altına alındı.

DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs takibe alındı. Oto Galericiler Sitesi mevkiinde durduruldu. Minibüste 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirilirken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.
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