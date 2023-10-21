Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.