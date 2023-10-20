Ataşehir'de korkutan yangın!

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki blokların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına ilk olarak inşaat işçileri müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yoğun dumanın göğe yükseldiği yangın, İstanbul'un birçok ilçesinden görünüyor. İtfaiye ekiplerinin yanan inşaat malzemeleri söndürme çalışması sürüyor.