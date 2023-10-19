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X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

Twitter'a (X) verilen reklam yasağının temsilci atama süresi 21 Ekim'de doluyor. Eğer şirket temsilci atamazsa, yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası uygulanacak.

Ekleme: 19.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!
'Sosyal Medya Yasası' çerçevesinde, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına 2 Kasım 2020'ye kadar Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu getirilmişti.

Türkiye'de sosyal medya yasasının onaylanmasının ardından dijital medyada birçok platform Türkiye'ye temsilci atamıştı. Ancak o dönemki adıyla Twitter, temsilci atamayı reddetmişti.

Geçtiğimiz aylarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 19 Temmuz 2023 tarihli ve 39225 sayılı kararıyla, temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünü yerine getirmeyen X (Twitter) platformuna reklam yasağı getirildi.

Bant genişliği cezası gelebilir

Eğer Twitter 21 Ekim'e kadar temsilci atamazsa, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bant daraltma uygulamak için mahkemeye başvurabilecek.

Böylelikle Twitter'ın internet trafiği bant genişliği mahkeme kararıyla kısıtlanabilecek.

Ayrıca, Twitter'ın 30 gün içinde temsilci atamaması halinde bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilir.

Bant genişliği cezası nedir

Veri miktarı, bant genişliği ve aktarım hızı olarak tanımlayabileceğimiz bandwidth, web sitelerine girişlerde kullanılan toplam indirilme miktarına denir.

Bir örnek vermek gerekirse, web sitenizin ana sayfasındaki resim ve kullanılan kodların toplam boyutu 5 MB olsun. Sitenizi 100 kişi ziyaret ettiğinde 100x5=500MB bir trafik oluşur. Ziyaretçiler sitenizdeki sayfalar arasında dolaşmaya başlayınca da bu trafiğin boyutu giderek artar.

Bu nedenle sitenizin ziyaretçisi ne kadar fazlaysa, ihtiyacınız olan bant genişliği (bandwidth) miktarı da o kadar fazla olur.

Hosting paketinizde bulunan bant genişliği limiti dolarsa, sitenize erişim tamamen durur. Bu nedenle ziyaretçi sayınız fazlaysa, sınırsız bant genişliği sunan paketlere geçmeniz daha mantıklı olacaktır.

Bant genişliği kısıtlanırsa ne olur

Son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi kapsamında bant genişliği kısıtlaması veya bant daralması da oldukça merak edilen konular arasına girdi.

Bant genişliği kısıtlandığında, o web site ile kullanıcı arasındaki veri aktarım hızları azalmış oluyor. Bu durum, söz konusu web sitesine kullanıcıların daha yavaş bir şekilde bağlanacağı anlamına geliyor.

Bir web sitesinin veri bağlantısı ne kadar fazla bant genişliğine sahipse, tek seferde gönderilen ve alınan veri kapasitesi de o kadar fazla olur.
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