Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti

CHP'de gözler, 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultaya çevrilmiş durumda.Öncesinde ise genel başkan adaylığı için 69 imzaya ulaşılması gerekiyor. Genel merkezin hedefi ise Kılıçdaroğlu'nu bin imza ile aday olmasını sağlamak.Bu nedenle de tezkere görüşmelerinin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda, Kılıçdaroğlu için imza toplandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı. Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.O tartışmalar, imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a soruldu.'Yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz'Köksal bu soruya, 'Vekil grubu bulunduğu yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz. Parti kültürüne, etiğine sığmayan bir durumdur. Herkes istediği adayı destekleyebilir.' şeklinde yanıt verdi.Değişimciler yazışma içeriklerinin yayınlanmaması gerektiğini ifade ederken, Genel Kurul'da imza toplanmasının etik olmadığını dile getirdi.'Değişimciler', sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı. Tanal iddialara ilişkin cevap vermedi. Başarır ise 'Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım' dedi.Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı. CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.İddialara göre İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır 'Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder' diyerek itiraz etti. Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.Altan Sancar, yaşananları sormak için Mahmut Tanal'ı aradığını belirterek, 'Cevap vermemeyi tercih etti' dedi. Ali Mahir Başarır ise 'Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım' dedi. Sancar, 'Yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP'liler durumu doğruluyor' ifadelerini kullandı.