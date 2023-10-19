Sürücüler dikkat! Trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Tünel, 19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Yapılan açıklamada, "İşletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." denildi.