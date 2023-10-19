Sürücüler dikkat! Trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Tünel, 19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Yapılan açıklamada, "İşletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." denildi.
Avrasya Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, '19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir.' ifadeleri kullanıldı.