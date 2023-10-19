Ordu'da nişan dönüşü korkunç kaza: Ölü sayısı 5'e çıktı

Kaza, 16 Ekim'de ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi.İstanbul'daki nişan merasiminden memleketleri Ordu'ya dönen Samet Kocakoç yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, havanın sisli ve yolun virajlı olması nedeni ile Necmi Şeker yönetimindeki 52 ACA 224 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet ile yanındaki babası Mustafa ve annesi Güllü Kocakoç hayatını kaybetti.İsmail Kocakoç, Halime Tonkal ve Abdurrahman Tonkal yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un torunları Abdurrahman Tonkal, sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazada ağır yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un diğer oğlu İsmail Kocakoç da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.Kazada yaşamını yitiren baba, anne, oğlu ve torunu Akkuş ilçesine bağlı Kuççuvaz Mahallesi'nde toprağa verildi.Öte yandan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un kızı Halime Tonkal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Necmi Şeker ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.