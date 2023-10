MSB’den Gazze açıklaması: TSK, hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele ile Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir.24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 39 binden fazla (39.025) teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir.Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1.682 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecektir.İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir.01 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26'sı son bir haftada olmak üzere 1.272 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4.956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.863'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176.338 olmuştur.Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam eden FETÖ ile mücadelemiz karalılıkla sürmektedir.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra;- Millî meselemiz olan Kıbrıs,- 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan,- Tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar,- 500 yıllık dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya başta olmak üzere birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.Bu vesileyle kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz.Ayrıca, Sayın Bakanımız tarafından;- 17 Ekim'de kardeş, dost ve müttefik ülke Kosova'ya,- 18 Ekim'de ise NATO müttefikimiz Estonya'ya resmî ziyaretlerde bulunulmuştur. Söz konusu temaslarda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Estonya ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinin tedarikine ilişkin Niyet Mektubu ve Protokol imzalanmıştır.Türkiye, aktif ve yapıcı bir üyesi olduğu NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, İttifak'a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir.Son olarak Sayın Bakanımız, 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargâhında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamıştır.Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından;- Başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan desteğimiz,- Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çabalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiği,- Karadeniz'deki dengenin 'bölgesel sahiplik' ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni dikkatli ve sorumlu şekilde uygulamaya devam edeceğimiz,- Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz,- Ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların; İttifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmadığı ve sonlandırılması gerektiği bir kez daha ifade edilmiştir.Ayrıca Türkiye olarak,- NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına uydu desteği de dâhil olmak üzere, tüm harekât alanlarında yaptığımız katkılar,- Kosova'da kısa süre önce üstlendiğimiz KFOR Komutanlığının önemi ve bu görevi tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getireceğimiz vurgulanmıştır.Diğer yandan;- AB üyesi olmayan Müttefiklerin AB savunma girişimlerine katılımının önemi,- İsveç'in terörle mücadeleye yönelik yeni hukuki düzenlemeleri somut bir şekilde uygulamasını beklediğimiz, üyelikle ilgili nihai kararın ise Meclisimizde olduğu,- Filistin'de yaşanan olaylar kapsamında tarafları itidale davet ettiğimiz; çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiği belirtilmiştir.Sayın Bakanımız söz konusu toplantıda mevkidaşları ile ikili ve üçlü görüşmeler de gerçekleştirmiştir.Bu görüşmelerde, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik 'üçlü girişim' oluşturulması konusunda da mutabık kalınmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda;- 2-13 Ekim tarihleri arasında;Millî Anadolu Ankası,NATO Tiger Meet,Yıldırım Seferberlik,- 5-19 Ekim tarihleri arasında NATO Steadfest Jüpiter tatbikatları,- 10-13 Ekim tarihleri arasında ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2023 Faaliyeti başarıyla icra edilmiştir.- 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme-2023,- 6-25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield,- 9-20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği,- 13-22 Ekim tarihleri arasında BREEZE-2023,- 13-27 Ekim tarihleri arasında;Ocean Sky-2023,Steadfast Noon,- 16-27 Ekim tarihleri arasında ise Çok Uluslu Mayın Harbi tatbikatları icra edilmektedir.- 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılı' ve 'Haydar ALİYEV'in 100'üncü Doğum Yılı' münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan-10 Mayıs'ta ülkemizde gerçekleştirilmiş, ikincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da icra edilmektedir.- KKTC'de 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanacaktır.- 23 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Marıner/MARE APERTO II tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır.Diğer yandan, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında;- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ALS BUTRINTI tarafından 10-15 Ekim,- Alman Deniz Kuvvetlerine ait 'FGS FRANKFURT' tarafından ise 13-17 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri icra edilmiştir.Askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği Azerbaycan ile personel mübadelesi kapsamında; Azerbaycan Millî Müdafaa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Albay Reşad Tahirov Millî Savunma Üniversitemizde, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Talat Canbolat ise Azerbaycan Millî Müdafaa Üniversitesinde bir yıl süreyle görevlendirilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ilk gemisi TCG Akhisar'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca, Millî Deniz Topu'nun; Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin ikinci gemisi TCG Koçhisar'da kullanılması için de üretim faaliyetleri devam etmektedir.Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında; ASFAT'ın yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un ikincisinin teslimi yarın (20 Ekim 2023) yapılacaktır.Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir.Bu kapsamda Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan insani yardım malzemeleri;- Gazze için 13-14 Ekim'de üç adet A400M uçağımız ile Mısır'a,- Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya için ise TCG Bayraktar gemimiz ile 16 Ekim'de Libya'ya ulaştırılmıştır.Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda;- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılacak yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığının alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, 'Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır' açıklamasını yaptı.Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.ABD'nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz'e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, 'Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, 'Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini' bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz' yanıtını verdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de kaynaklar, TSK'nın planlı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla devam ettiğini belirtti.Kaynaklar, 'TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/ tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.' dedi.