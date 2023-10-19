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Kocaeli'de kimyasal panik: Duman ve koku ekipleri harekete geçirdi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 Ekim’de kimyasal patlamanın meydana geldiği binanın yanında yer alan apartmanın giderlerinden duman ve koku gelmesi üzerine ekipler alarma geçti. Özel kıyafetli ekipler, binada ölçüm yaptı. Kimyasal seviyesi tehlikeli boyutta olmayınca, tahliye edilen kişilerin tekrar evlerine girişine izin verdi.

Ekleme: 19.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de kimyasal panik: Duman ve koku ekipleri harekete geçirdi!
Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binanın 2'nci katında 4 Ekim'de patlama oldu. Patlama sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi.

Olayın yaşandığı binanın yanında bulunan başka bir binada oturanlar, apartmanlarının gider borularından duman ve koku gelmesi üzerine, benzer bir durum yaşanacağı endişesiyle itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kimyasal Maddelerle Mücadele ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetlerle apartmana girip inceleme yaptı. Binadakiler de tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeli seviyede kimyasal maddeye rastlanmadı. Rögarlarda biriken yağmur suyunun daha önce patlamaya sebep olan kimyasallarla etkileşime geçip anlık bir duman çıkışı olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından vatandaşların evlerine girişine izin verildi. Ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı...

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