İngiltere Başbakanı Sunak'tan peş peşe skandal İsrail hamleleri: Halkın sokağa dökülmesi bile vazgeçirmedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Filistin'deki katliam saldırılarını kınayan bir açıklama yapmayı reddederek İsrail'e destek açıklaması yaptı. Sunak'ın kararı sonrası İngiliz halkı sokaklara döküldü. Bugün ise İsrail'e giden Sunak, terör devletinin başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. Öte yandan Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları aralıksız sürürken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin karşıtı bir hamle geldi.İngiliz Parlamentosunda konuşma yapan Sunak, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınayan bir açıklama yapmak yerine İsrail'i destekleyen bir açıklama yaptı.Sunak açıklamasında, "İsrail kendisini savunma hakkına sahip. Hamas'tan farklı olarak, İsrail hükümetinin, kuvvetleri uluslararası hukuka uygun şekilde hareket edeceğini açıkla belirtiyor" dedi.Sunak, İsrail'in El Ahli Baptist hastanesine yaptığı katliam saldırısıyla ilgili acele karar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere'nin saldırının arkasında kimin olduğuna dair kararını açıklayamayacağını söyledi.Sunak'ın İsrail'i kınamayı reddedip, İsrail'e destek vermesi ve parlamentonun da bunu onaylamasının ardından İngiliz halkı sokaklara döküldü. Downing St. konutunun önüne akın eden İngilizler, Sunak ve hükümet aleyhinde sloganlar attı.Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki Hamas operasyonunun ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi.İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.