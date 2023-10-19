Dışişleri'nden Gazze'den tahliye açıklaması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 13'üncü gününe gelindi.İsrail ile Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü başlayan gerilim artarak devam ediyor.İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze'yi bombalıyor.Bombalamalarda aralarında çocukların da bulunduğu sivil hak yaşamını yitiriyor.Bu şartlarda ülkeden ayrılmaz üzere gelen tahliye talepleri ile ilgili açıklama yapıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, bu aşamada dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiği bildirdi.Tahliye talebinde bulunanlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıAhmet Yıldız'ın verdiği bilgiye göre; dün itibarı tahliye talebini iletenlerden 322'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli ve 55'inin ise kurum personeli olduğunu bildirdi.