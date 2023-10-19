  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,56 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!

Sözünde durmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye şirketi İZENERJİ’de çalışan 11 bin işçiyi mağdur etti. Belediyenin işyerinde örgütlü sendika yönetimine ikramiyeyi taksit taksit ödeyelim önerisi DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 9 nolu şube yönetimleri tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine ikramiyeleri zamanında yatmayan işçiler bir gün arayla ikinci kez tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Soyer’in makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler Başkan Soyer’e ‘Sözünü tut başkan’ çağrısında bulundu. Belediye önünde açıklama yapan sendika yönetimi İZENERJİ işçisinin belediye yönetimi tarafından yok sayılıp ötekileştirildiğini söyledi. Yaşanılan sıkıntıların bugünün sorunu olmadığını belirten sendika yöneticileri: “Yaklaşık 3 yıldır ikramiyelerimizi ve sosyal haklarımızı zamanında alamıyoruz. 2 gündür devam eden direnişimizin sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesinde aynı işyerlerinde farklı şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ödemeleri yapılırken, biz İZENERJİ emekçileri ötekileştirilmiş ve yok sayılmıştır. Bizi yok sayanlara sesleniyoruz! Biz varız, biz buradayız” dedi. Öte yandan eylem yapan işçilerden birisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliği dikkat çekti.

Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!
Ekleme: 19.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu Şube yönetimlerinin ikramiyelerinin gecikmesi üzerine başlattığı eylem üçüncü gününde de devam etti. Sendika yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık makamının da bulunduğu Egemenlik Binası önündeki nöbeti dün geceden bu yana aralıksız olarak sürdü.

Sendika yöneticileri ile İZENERJİ bürokratları arasında gerçekleştirilen görüşmede işverenin ayın 20'sinde 2 bin 500 TL, ay sonunda da geri kalan 5 bin TL'lik rakamın ödeme önerisi sendika yönetimi tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9'nolu şube yönetimleri bir gün arayla ikinci kez tam gün iş bırakma kararı aldı. Sabah erken saatlerde kadrosu İZENERJİ'de bulunan 11 bin çalışan iş bırakıp Başkan Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplandı.

Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!

ÖTEKİLEŞETİRİLİP YOK SAYILDIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan emekçiler olarak, zamanında ödenmeyen ikramiyeler ve sosyal haklarla ilgili salı günü işbaşını Soyer'in makamının bulundu ğu Egemenlik Evi önünde yaparak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sendika yönetimi: 'Salı gününün sabahında başlayan eylemimizi şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri olarak belediye önünde gece nöbetine çevirdik ve an itibariyle de direnişimizin 3. gününü siz değerli mücadele arkadaşlarımız ile birlikte karşılıyoruz. Yaşanılan sıkıntılar bugünün sorunu değildir! Yaklaşık 3 yıldır ikramiyelerimizi ve sosyal haklarımızı zamanında alamıyoruz. 2 gündür devam eden direnişimizin sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesinde aynı işyerlerinde farklı şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ödemeleri yapılırken, biz İZENERJİ emekçileri ötekileştirilmiş ve yok sayılmıştır. Bizi yok sayanlara sesleniyoruz! Biz varız, biz buradayız.' Dedi.

AYRIMCILIĞA SON VERİN

Şirketler arasında yapılan ayrımcılığın artık son bulmasını istediklerini belirten sendika yöneticileri: 'Sosyal haklarımız ve ikramiyemizin gününde ödenmesini talep ediyoruz. Ücretlerin enflasyondan kaynaklı her gün eridiği bir ortamda hakkımız olanı zamanında istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de hak edişlerimiz gününde ve zamanında yatırılmaz ise mücadelemiz büyüyerek devam edecektir, bunun böyle bilinmesini istiyoruz.' Diye konuştu. Önceki gün işverenin sendika yönetimine ikramiyeleri taksit taksit yatıralım önerisinde bulunduğunu hatırlatan sendika temsilcileri: 'yöneticiler: 'İkramiye alacağımızın bölünerek ödeme yapılması talebine ret cevabı vermemize rağmen İZENERJİ şirketi tarafından 2 bin 500 TL'nin ayın 20' sinde hesaplara geçeceğini, geri kalan miktarın ise ay sonuna kadar hesaplara yatırılacağının bilgisi 11 bin üyemize kısa mesaj yolu ile bildirilmiştir. Bölünerek peyder pey yapılan ödemelerin hiçbir kıymeti olmayacağı aşikar bir şekilde ortadadır. Bu kaosu sonlandırmanın mümkün olan tek yolu, ikramiye hak edişimizin tamamının hesaplarımıza geçmesidir. Emekçi arkadaşlarımızın geçimine zarar veren bu tutumda biran önce vazgeçilmelidir.' dedi.

Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!

MSB’den Gazze açıklaması: TSK, hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır
İngiltere Başbakanı Sunak'tan peş peşe skandal İsrail hamleleri: Halkın sokağa dökülmesi bile vazgeçirmedi
Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!
Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
Asgari ücret için bir ilk olacak! Masada 3 zam formülü var
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
Gizli zam ve hileli reklamlara dev ceza! Bakanlık duyurdu
Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü
Soykırımcı İsrail ordusu hastane katliamından sonra sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu da vurdu: Ölü ve yaralılar var
Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı
Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden flaş operasyon! PKK'nın kritik ismi yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek mi?
Bakan Fidan'dan Gazze'de garantörlük açıklaması: Filistin halkının bekasını teminat altına alınmalı
Gazze için yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin: Türkiye'de 3 gün yas ilan edilecek
Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'in İsrail ziyaretine tepki
Sosyal medya sansürü başladı! İsrail’in Gazze soykırımına akılalmaz destek! Instagram Facebook teker teker kapatıyor
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na tezkere yanıtı: Söz konusu değil!
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!