Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu Şube yönetimlerinin ikramiyelerinin gecikmesi üzerine başlattığı eylem üçüncü gününde de devam etti. Sendika yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık makamının da bulunduğu Egemenlik Binası önündeki nöbeti dün geceden bu yana aralıksız olarak sürdü.Sendika yöneticileri ile İZENERJİ bürokratları arasında gerçekleştirilen görüşmede işverenin ayın 20'sinde 2 bin 500 TL, ay sonunda da geri kalan 5 bin TL'lik rakamın ödeme önerisi sendika yönetimi tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9'nolu şube yönetimleri bir gün arayla ikinci kez tam gün iş bırakma kararı aldı. Sabah erken saatlerde kadrosu İZENERJİ'de bulunan 11 bin çalışan iş bırakıp Başkan Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltındaki Egemenlik Evi önünde toplandı.İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan emekçiler olarak, zamanında ödenmeyen ikramiyeler ve sosyal haklarla ilgili salı günü işbaşını Soyer'in makamının bulundu ğu Egemenlik Evi önünde yaparak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sendika yönetimi: 'Salı gününün sabahında başlayan eylemimizi şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri olarak belediye önünde gece nöbetine çevirdik ve an itibariyle de direnişimizin 3. gününü siz değerli mücadele arkadaşlarımız ile birlikte karşılıyoruz. Yaşanılan sıkıntılar bugünün sorunu değildir! Yaklaşık 3 yıldır ikramiyelerimizi ve sosyal haklarımızı zamanında alamıyoruz. 2 gündür devam eden direnişimizin sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesinde aynı işyerlerinde farklı şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ödemeleri yapılırken, biz İZENERJİ emekçileri ötekileştirilmiş ve yok sayılmıştır. Bizi yok sayanlara sesleniyoruz! Biz varız, biz buradayız.' Dedi.Şirketler arasında yapılan ayrımcılığın artık son bulmasını istediklerini belirten sendika yöneticileri: 'Sosyal haklarımız ve ikramiyemizin gününde ödenmesini talep ediyoruz. Ücretlerin enflasyondan kaynaklı her gün eridiği bir ortamda hakkımız olanı zamanında istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de hak edişlerimiz gününde ve zamanında yatırılmaz ise mücadelemiz büyüyerek devam edecektir, bunun böyle bilinmesini istiyoruz.' Diye konuştu. Önceki gün işverenin sendika yönetimine ikramiyeleri taksit taksit yatıralım önerisinde bulunduğunu hatırlatan sendika temsilcileri: 'yöneticiler: 'İkramiye alacağımızın bölünerek ödeme yapılması talebine ret cevabı vermemize rağmen İZENERJİ şirketi tarafından 2 bin 500 TL'nin ayın 20' sinde hesaplara geçeceğini, geri kalan miktarın ise ay sonuna kadar hesaplara yatırılacağının bilgisi 11 bin üyemize kısa mesaj yolu ile bildirilmiştir. Bölünerek peyder pey yapılan ödemelerin hiçbir kıymeti olmayacağı aşikar bir şekilde ortadadır. Bu kaosu sonlandırmanın mümkün olan tek yolu, ikramiye hak edişimizin tamamının hesaplarımıza geçmesidir. Emekçi arkadaşlarımızın geçimine zarar veren bu tutumda biran önce vazgeçilmelidir.' dedi.