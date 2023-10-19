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Beyaz Gazete
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Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile ilgili çok sayıda vatandaşın telefonuna izinsiz mesaj gönderdi. CHP ile ilgili alakaları olmadığı halde telefonlarına sms gelen vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
Ekleme: 19.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvası haline gelen Irak ve Suriye'deki tezkerelerinin uzatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP,) mecliste tezkereye hayır oyu vermişti.

Şimdi de vatandaşlara mesaj attı
Bununla da yetinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdide vatandaşların cep telefonlarına kaçak SMS'ler atmaya başladı.

Kılıçdaroğlu söz konusu mesajında “AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!” sözlerini kullanarak konuşmasının linkini gönderdi.
CHP ile ilgili olmadığı halde Kılıçdaroğlu'nun mesajını telefonlarında gören vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce de vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçları ile ilgili bir kısa mesaj göndermişti.

İşte sosyal medyada gelen bazı tepkiler;

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
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Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
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