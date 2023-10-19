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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 değer kazanarak 7.908,90 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran, yüzde 5,89 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Ekleme: 19.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,24 puan artışla 7.908,90 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran, yüzde 5,89 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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