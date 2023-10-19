Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 7868 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 7868 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi 8111 puan ile yatay seyrederken, sanayi endeksi yüzde 0.31 oranında yükselişle 12784 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi 8111 puan ile yatay seyrederken, sanayi endeksi yüzde 0.31 oranında yükselişle 12784 puan seviyesinden işlem görüyor.