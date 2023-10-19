Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Başkan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.