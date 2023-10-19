Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Başkan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.