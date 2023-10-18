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Muğla'da kan donduran cinayet itirafı

Yatağan'da, kızı, eşi ve kızının erkek arkadaşı tarafından kimyasalla bayıltılarak intihar süsü verilip öldürülen Samet Bulut cinayetinde şüpheliler için müebbet hapis cezası istenirken olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Ekleme: 18.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da kan donduran cinayet itirafıMuğla'nın Yatağan ilçesinde kan donduran cinayet aydınlatıldı...

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Bozarmut Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada, Karadağ'a ait bir evrakta Ayşegül Bulut'un adı geçince, dosya kapsamında araştırma yapıldı.

Bunun üzerine jandarma, 16 Mart'ta Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut'un jandarma sorgusunda, şüpheli davranışları dikkati çekince, soruşturma genişletildi.

Çapraz sorguda itiraf ettiler

Soruşturma kapsamında, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ'ı çapraz sorguya aldı. İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti.

Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile 'dolandırıcılık' suçundan cezaevinde bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesiyle cinayet planı yaptılar

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi.

Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine; Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktüklerine iddianamede yer verildi.

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

Kimyasal ile bayılttılar

İddianamede, Karadağ'ın kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takarak kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi.

Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı.

Savcılık müebbet istedi

Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Karadağ'ın, ipin fazlalık kısmını kestiği çakıyı öldürdükleri Bulut'un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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