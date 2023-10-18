Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir başta olmak üzere, Manisa, Aydın gibi çevre illerde ikamet eden milyonlarca kişi detayları araştırmaya koyuldu. AFAD tarafından elde edilen verilere göre sarsıntı bir çok ilde hissedildi. İşte ayrıntılar...Son dakika haberine göre, saat 15.55'te İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de paniğe neden oldu.