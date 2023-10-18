İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!

İYİ Parti Amasya İl ve İlçe Başkanlıklarında hareketli saatler istifa haberi ile sonlandı. İYİ Parti'nin Amasya, Merkez ve İlçelerindeki tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Partide istifaları kabul etmek için istifa etmeyen tek isim de istifaları aldıktan sonra partiyle ilişkisini kesecek.İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu ve ilçe başkanları, bugün öğlen saatlerinde istifasını açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya geldi. İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, ve diğer 6 ilçe başkanlığındaki başkanlar ve tüm yönetim kurulu üyelerinin topluca istifa ettiğini açıkladı. Parti üyelerinden birçok isim de partideki üyeliğini iptal ettirerek partiyle tüm ilişiğini kesti. İYİ Partideki hareketli saatlerin ardından Amasya'da bir günde İYİ Partiden istifa eden isimlerin sayısı 300'ü geçti.2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 Yerel Seçimlerine 81 ilde ittifaksız olarak girmesini açıklaması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı masada oturduğu taraflar tarafından eleştirilmişti.