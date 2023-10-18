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ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de

İsrail Gazze Filistin son dakika: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde, hiçbir geri adım olmaksızın tarihinin en kanlı Müslüman soykırımına girişti. Gazze topraklarını ele geçirmek için kanlı bir operasyon başlatan İsrail 12 gündür bölgeye ölüm yağdırıyor. Dün akşam saatlerinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalayarak çaresizce hastaneye sığınmış olan yaralı kadın ve çocukları vahşice hedef alan kana susamış İsrail, yüzlerce masumu öldürdü. Katliamın ardından İsrail’e destek için ülkeye varan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından gülücüklerle karşılandı. İkili ortak açıklamada bulundu. Biden, "Sizin yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Biden Gazze hastane saldırısında İsrail'in suçlu olduğunu reddetti.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de
Ekleme: 18.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de
İsrail Gazze Filistin son dakika: İsrail Gazze'de Müslüman soykırımına girişti. 12 gündür devam eden katliamlar dün gece itibarıyla akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle sığındıkları El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilen yüzlerce kadın ve çocuk vahşice öldürüldü.

KATİLLERE DESTEĞE GİTTİ!

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık dışı saldırı yürekleri yakarken İsrail ve ABD kanlı işbirliklerini dünyaya göstermek için bir araya geldi.

SOLUĞU İSRAİL'DE ALDI

Saldırıların başladığı günden bu yana asla geri adım atmadan İsrail'in yanında olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze hastane katliamının ardından soluğu İsrail'de aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden, büyük bir törenle karşılandı.

BIDEN "ZORLU SORULAR" SORACAK

Tarihe geçen kanlı saldırının üzerinden yalnızca saatler geçmişken birbirlerine gülerek sarılan Biden ve Netanyahu'nun o anları infial yarattı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

İkili ortak açıklamada bulundu. Biden, "Sizin yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL'İ SAVUNDU

Biden Gazze hastane saldırısını İsrail'in yaptığını reddetti. Biden, "Akılalmaz suçlar işlediler. DEAŞ'I bile geride bırakacak suçlar işlediler. Gerçek şu ki İsrail'in bu saldırılara yanıt verirken tabii ki ihtiyacı olan her şeyi sağlayacağız. Ama şunu söylemek gerekir ki Hamas Filistin halkını temsil etmiyor." sözleriyle İsrail'in "suçsuz" olduğunun altını çizdi. "Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi. Siz değil. Ancak birçok insan emin değil" diyen Biden İsrail'in savaş suçuna açık açık destek çıktı.

FİLİSTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uluslararası baskılara maruz kalmadan sürdürmek için Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde işlediği vahşice katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Böylece Gazze Şeridi'nde yıkım yapma ve halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirme çabalarını sürdürmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

MAHMUD ABBAS TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

İsrail'e destek için yola çıkacağını duyuran Biden, bu ziyaret sırasında Ürdün'e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecekti. Ne var ki bu görüşme yaşanan vahşetin ardından Ürdün'deki dörtlü zirve iptal edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

BUNUN ADI VAHŞET!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan katliamı anlattığı sözlerle gündem olmuştu.

Yüzlerce kurbanın hastaneye ulaştığını, acil yardım ekiplerinin bombalanan binadan ceset parçalarını çıkarmaya çalıştığını belirten el-Kudra, kurbanların çoğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu söylemişti.

Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldiğini belirten sözcünün ifadeleri katliamı gözler önüne serdi.

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