Bakan Güler, Estonya’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Estonya'yı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Estonya ordusuna zırhlı araç alımına yönelik bir anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın resmi ziyaret kapsamında Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunacak.



Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur tarafından törenle karşılanacak Güler'in ziyaretiyle iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının daha da geliştirilmesi, iki ülkenin savunma alanlarındaki iş birliklerini en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.



Ziyaret sırasında Estonya ordusuna zırhlı araç alımına yönelik bir anlaşmanın imzalanması planlanıyor.