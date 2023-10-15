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Beyaz Gazete
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 15.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan Van'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri yolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde devrildi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkan otobüs, devrilerek yan yattı.

30 yaralı var

Kazada 4 yolcu ölürken 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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