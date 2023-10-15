  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs bozulunca seferler aksadı

Hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Seferler aksayınca duraklarda insan yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs bozulunca seferler aksadı
Ekleme: 15.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs bozulunca seferler aksadı
İstanbul'da 4 yıldır değişmeyen bir manzara var...

Megakent'in hemen her noktasında araç trafiği yaşanıyor, toplu ulaşımlar arızalanıyor.

Bu durum da vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.

Metrobüs arızasının sonu gelmiyor

İstanbulluların en çok tercih ettiği ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Hafta içi sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler, duraklarda büyük bir yoğunluk oluşturuyor.

Bu mağduriyet, hafta sonları da devam ediyor.

Dışarı çıkan vatandaşlar, bakım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar nedeniyle adeta yolda kalıyor.

Seferler tek yöne düştü

Bunun bir örneği de bugün yaşandı.

Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı.

Yolcular araçtan indirildi

Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.

Geç kalınca tepki gösterdiler

Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.

Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
İyi Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Değişim olursa iş birliği yaparız
Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı
Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı
Gazze'de muhabir İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! ‘Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!’
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!