İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs bozulunca seferler aksadı

İstanbul'da 4 yıldır değişmeyen bir manzara var...Megakent'in hemen her noktasında araç trafiği yaşanıyor, toplu ulaşımlar arızalanıyor.Bu durum da vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.İstanbulluların en çok tercih ettiği ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.Hafta içi sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler, duraklarda büyük bir yoğunluk oluşturuyor.Bu mağduriyet, hafta sonları da devam ediyor.Dışarı çıkan vatandaşlar, bakım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar nedeniyle adeta yolda kalıyor.Bunun bir örneği de bugün yaşandı.Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı.Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi.Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.