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İsrail vahşete devam ediyor! Savaş uçakları Gazze'de El-Ehali Hastanesi bombaladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Gazze Şeridi'ni üç koldan abluka altına alan ve genç, yaşlı demeden yüzlerce masum sivili katleden İsrail, tahliye edilmesini istediği El-Ehali Hastanesi'ni vurdu. Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi. İşte detaylar...

Ekleme: 15.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Hamas'ın İsrail'e yönelik "Akssa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni üç koldan abluka altına aldı. Gazze'yi cehenneme çeviren ve masum sivilleri katleden İsrail ordusu, savaşın 9. gününde de bombalama devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti

İsrail vahşete devam ediyor! Savaş uçakları Gazze'de El-Ehali Hastanesi bombaladı

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail vahşete devam ediyor! Savaş uçakları Gazze'de El-Ehali Hastanesi bombaladı
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