HDP Kongresi’nde skandal görüntü! Sahneye çıkıp teröristbaşı Öcalan’ın posterini açtılar: Başsavcılık harekete geçti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongrede sahneye çıkan iki kişi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve teröristbaşının posterini açan iki şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren Kandil'in partisi HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi tepki çeken görüntülere sahne oldu.Kongrede sahneye çıkan iki kişi, bölücü terör örgütü PKK'nın kurucusu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Emniyet ekiplerince posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır."