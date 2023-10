TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan P20 Zirvesi'nde Filistin için yoğun diplomasi trafiği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında üst düzey oturumlara katıldı, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı'nın da arasında olduğu Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Endonezya, Rusya, Güney Kore'nin meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.Kurtulmuş, P20 Zirvesi boyunca açlık, kıtlık, küresel adaletsizlik, bölgesel ve ülkeler arasındaki çatışmalara çözüm bulacak yeni bir küresel mimariye duyulan ihtiyacı önceleyen; adil, müreffeh ve kalkınmış bir dünya hedefini vurgulayan ve İsrail-Filistin çatışmasında kalıcı barışı sağlayacak çözüm formüllerine dikkati çeken yoğun bir diplomasiye imza attı.Meclis Başkanı Kurtulmuş, zirve kapsamındaki üst düzey oturumlarda, 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, yasa dışı yerleşimciler ve buna bağlı olarak İsrail'in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesinin ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslam'ın bütün kutsal mekanlarının masuniyetinin korunmasının barışın önünü açacağını ifade etti.Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'ndeki Zirve'de, yeni bir küresel mimariye duyulan ihtiyacı, 'Dünya 5'ten de büyüktür, dünya 20'den de büyüktür' mesajıyla aktaran Kurtulmuş, bütün ülkelere barışı önceleyen politikalar konusunda çağrı yaptı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Delhi'deki ilk görüşmesini, Avustralya Senato Başkanı Sue Lines ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile yaptı.İkili ve parlamentolar arası ilişkiler ile gündemdeki uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, terörle mücadelede işbirliği de değerlendirildi.Kurtulmuş, Avustralya'ya FETÖ ve PKK konularında ortak mücadele edilmesi çağrısı yaparak, PKK'nın bu ülkedeki bazı faaliyetlerini de endişeyle takip ettiklerini belirtti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüşmesinde TBMM Başkanı Kurtulmuş, tüm dünyada büyük bir insanlık suçu haline gelmeye başlayan İslamofobiye karşı mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Kurtulmuş, bu konuda da bölge ülkelerinin ve İslam ülkelerinin beraberce, güçlü bir ses çıkarması gerektiğini vurguladı.Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Başkanlığında acil bir toplantının yapılmasını ve İslam ülkelerinin parlamentolarının bir tavır alması gerektiğinin altını çizdi.Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile de bir araya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin parlamenter diplomasiye önem verdiğini, PAB gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde parlamentoların çok yakın ilişki içerisinde olmasının dünya barışı bakımından fevkalade önemli olduğunu söyledi.Türkiye'nin son 40 yıldır teröre karşı amansız bir mücadele verdiğini, bu konuda da ortak mücadele edilmesinin uluslararası camianın temel sorumluluklarından olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca 'devlet terörü' olarak tanımlanabilecek uygulamalara karşı da uluslararası camianın çok hassas olması gerektiğinin altını çizdi.Filistin-İsrail çatışmasında bunun bir kere daha görüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, Gazze'de orantısız güç kullanılmasının, silahsız sivil, kadın, çocuk ve masum insanların öldürülmesinin, bir devlet terörünün ortaya konulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşmesinde ise, son dönemde Batı dünyasında İslam'ın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin artık tahammül edilemez hale geldiğini ifade etti.İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmenin de yapıldığı görüşmede Kurtulmuş, Gazze'de kadın, çocuk, masum insanlara yönelik katliam anlamına gelebilecek bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması gerektiğini söyledi.Kurtulmuş, İslam dünyasının Gazze'de gerçekleştirilen katliamın durdurulması için uluslararası sisteme baskı oluşturması gerektiğini vurguladı.Kurtulmuş, zirve kapsamında, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile yaptığı görüşmede, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının Türkiye'nin en temel hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, bunun için özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye olarak herhangi bir şekilde taraf tutmak yerine, burada barışın önünü açabilecek bir pozisyonu tercih ettiklerini anlattı.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun sürmesini ve bitmemesini isteyen çevrelerin olduğunu belirten Kurtulmuş, burada bir an evvel Rusya ve bölge ülkelerinin de menfaatine olan adil, hakkaniyetli, iki tarafın da kabul edebileceği bir barışın ortaya konulması gerektiğini söyledi.İsrail-Filistin çatışmasının da bölge için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yaptığı ablukanın insani bakımdan kabul edilemez noktaya geldiğini belirtti.İsrail'in, Batı ülkelerinden gördüğü açık destekle 2 milyon insana '24 saat içerisinde burayı terk edin' noktasında bir ültimatom verdiğini anımsatan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini, bir an evvel ateşkesin sağlanması ve oraya bir an önce insani yardımların yapılması için çaba sarf ettiklerini bildirdi.P20 Zirvesi kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile görüşmesinde Kurtulmuş, Güney Kore ile ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Güney Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelede de ortak hareket edilmesini istedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Rajya Sabha (Üst Kanat Meclisi) Başkanı Jagdeep Dhankhar ve Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.İkili ve parlamentolar arası ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmelerde, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.P20 Zirvesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de yer aldı.