Mısır'da kritik temas! Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire’de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan ve ve beraberindeki heyet daha sonra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen açıklamada; "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire'de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet sonrasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.Görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.Görüşme sonrası Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı