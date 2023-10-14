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Mardin'de PKK'ya ağır darbe: Turuncu ve gri kategoride bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan Bölgesinde; biri turuncu biri gri kategoride olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Mardin'de PKK'ya ağır darbe: Turuncu ve gri kategoride bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 14.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de PKK'ya ağır darbe: Turuncu ve gri kategoride bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan son operasyonun adresi ise Mardin'in Nusaybin ilçesi oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ömeryan Bölgesinde; biri turuncu biri gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya: etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride Nurhak Derik Gap kodlu Ramazan Temel, diğeri ise İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kodlu Bilal Şahin olduğunu belirtti.

Operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
Mardin Nusaybin'de sözde Ömeryan bölgesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb.Üçvş. Mehmet GÜNDÜZ Operasyonu kapsamında, kahraman komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmada 2 BTÖ üyesi terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU KATEGORİDE bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel;

Diğeri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin'di.

Bu teröristlerin aynı zamanda
2️⃣ vatandaşımızın şehit edildiği,

1️⃣ Jandarmamızın ve

1️⃣ vatandaşımızın da yaralandığı eylemlere de katıldığı tespit edildi.
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