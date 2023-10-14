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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu

İstanbul yenilgisi sonrası milletvekillerini genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, "Parti içi tartışmalara girmeyin" talimatı vererek sarsılan otoritesini güçlendirmeye çalışıyor

Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu
Ekleme: 14.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu
CHP İstanbul İl Kongresi'nde 'değişimci' Özgür Çelik'in kazanması sonrası partideki kriz yeniden alevlenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yeni bir hamle geldi.

VEKİLLERE ABLUKA
250'ye yakın kurultay delegesine sahip İstanbul İl Kongresi'nde Cemal Canpolat'ı destekleyen ve ağır bir yenilgi alan Kılıçdaroğlu, sonrasında değişimci Özgür Çelik'i de uzun süre kutlamamıştı. Değişimciler ile genel merkez arasındaki sürtüşme bir kez daha zirve yaparken, yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu milletvekillerini 4 koldan ablukaya aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu

'SEÇİME ODAKLANIN'
3 gündür gruplar halinde milletvekillerini genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, peş peşe yeni talimatlar vererek ikiye bölünen partiyi yeniden otoritesi altına almaya çalışıyor. İstanbul'da elde edilen zafer sonrası değişimcilerin kurultay umutları artarken, Kılıçdaroğlu'nun ise milletvekillerine 'Parti içi tartışmalara girmeyin, yerel seçime odaklanın' talimatı verdiği, hangi belediyelerin hizmette zayıf olduğuna ilişkin de kapsamlı rapor istediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu

YENİ YÜZLEŞME
Öte yandan örgütlerin en alt biriminden Meclis'e kadar her kademede ikiye bölünmüş bir görüntü sergileyen CHP'de yarın da hareketli geçecek. Kocaeli'nde Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak olan Kılıçdaroğlu, değişimcilerin lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir kez daha yan yana gelecek.
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu
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