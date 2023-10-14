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İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" sözleri sonrası İsrail, Gazze'yi vurmaya başladı. İsrail tam 8 gündür Filistinlilere ölüm yağdırıyor. Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç" ifadelerini kullanırken İsrail'in kirli planı da deşifre oldu.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?
Ekleme: 14.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?
İsrail, Gazze'ye karşı adeta bir soykırıma girişti. 8 gündür fosfor bombası da kullanmak süretiyle katliamlarını sürdürken İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç' dedi. Peki bu sözler ne anlama geliyor? İşte İsrailin kirli planı...

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

'Ortadoğu'yu değiştireceğiz' sözleri sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek 'bunun sadece başlangıç olduğunu' söyledi.

KİRLİ PLANI DEVREYE SOKTU

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yapacakları operasyonlar sonrasında 'Ortadoğu değişecek' demişti. Uzmanlar Gazzelilerin tehcir adımı ile İsrail'in kirli planlar içerisinde olabileceğine dikkat çekiyor.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

TEK ÇIKIŞ NOKTASI

Gazze'den tek resmi çıkış noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı. Ancak burası da İsrail'in üç bombardımanı nedeniyle kısmen kapalı tutuluyor.

ÇADIRLAR KURULUYOR

Mısır yönetimi olası bir insan seline karşılık Sina'daki Şeyh Zuwayed ve Refah bölgelerine çadırlar kurmaya başladı.

İSRAİL'İN TEHCİR PLANI

Gazzeliler ise 'İsrail'in bizi Sina'ya sürme planlarının farkındayız, buna müsaade etmeyeceğiz' diyor.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Netanyahu, Yahudi inancına göre, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de yaptığı saldırı ve ülkesinin Gazze Şeridi'ne açtığı savaş hakkında konuştu.

SIRADA NE VAR?

İsrail'in bu dönemde 'muazzam uluslararası destek topladığını' belirten Netanyahu, 'Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç.' dedi.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

DAHA FAZLA MÜHİMMAT

'Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını' savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, 'İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

MUHALEFET LİDERİNDEN NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Şabat gecesi ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurup, yeni bir şey söylemeyerek, halkı paniğe sevk etmekle eleştirdi.

İsrail Başbakanı'nın 'Filistinli grupların esir aldığı İsraillilerin aileleri, Lübnan sınırındaki durum, riskli bölgelerin tahliyeleri' hakkında konuşmamasına tepki gösteren Lapid, yeni bir bilgi olmadıkça böyle açıklamalar yapmaması gerektiğini savundu.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

YANIT VEREMEDİLER

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenledikleri ortak basın toplantısında özellikle Gazze'deki sivillerin bölgeden güvenli şekilde çıkarılması ve insani koridor hakkındaki sorulara yanıt vermekte zorlandı.

Austin ve Gallant, İsrail'deki ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

İki bakan toplantının soru-cevap kısmında, Gazzeli sivillerin İsrail'in saldırılarından nasıl korunacağı ve sivillerin tahliye planlarına ilişkin sorular karşısında net cevaplar vermekten kaçındı.

ABD'DEN 'İSRAİL, PROFESYONEL VE DİSİPLİNLİ' SAVUNMASI

Bir muhabirin, 'İsrail karşı saldırısını sürdürürken, Gazze'de sivillerin ölümünün arttığını görüyoruz, belki kara harekatı da olacak. Filistinlilerin ölümünün ahlaki sorumluluğunun kime ait olduğunu düşünüyorsunuz, İsrail, Hamas ya da ikisi birden mi?' sorusuna cevaben Austin, İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu ve ABD'nin bunu desteklediğini yineledi.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

Austin, uzun yıllardır İsrail güçleri ile çalıştığına işaret ederek, İsrail'in profesyonel, disiplinli ve doğru meselelere odaklı şekilde çalıştığını öne sürdü.

İsrail'in geçmişteki gibi profesyonel davranacağını aktaran Austin, 'Bunu uluslararası toplumun daha çok meskun mahalde bulunan DEAŞ ile mücadelesinde de gördük. O dönemde uluslararası koalisyon, cesurca savaştı, sivilleri korudu ve çok büyük çatışmaların olduğu sırada insani hareket alanı için koridorlar oluşturdu. Dediğim gibi bu (İsrail) profesyonel bir güç. İyi yönetiliyor ve yine öyle olacağından başka bir beklentim yok.' iddiasında bulundu.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

24 SAAT KONUSUNDAKİ ISRARLI SORULAR
İsrail Savunma Bakanı Gallant da 'İsrail'in Gazze'deki sivillerin bölgeyi boşaltmaları ve güneye doğru hareket etmeleri için ilan ettiği 24 saatlik süre konusunda bazı karışıklıklar var. Başlangıçta 24 saatlik bir süre bildirilmişti ve daha sonra İsrail'in bu süreyi değiştirdiğine dair haberler geldi. Başka bir deyişle 24 saatlik süreye sadık kalınmadı. Lütfen özellikle son bir mühlet olmadığını açıklığa kavuşturur musunuz?' sorusuna, İsrail'in 'sivilleri asla kasten vurmayacağı' yanıtını verdi.

İsrail Savunma Bakanı, 'Bu nedenle, Gazze şehrindeki tüm sivillerden Gazze'nin güneyine gitmelerini istiyoruz. Teröristlerin kamuflajı, sivil halktır. Bu nedenle onları ayırmamız gerekiyor.' dedi.

'Canını kurtarmak isteyenler lütfen güneye gitsin. Hamas'ın altyapılarını, karargahlarını, askeri kurumlarını yok edeceğiz ve onları Gazze'den çıkaracağız. Medeni insanlar arasında yaşayamazlar.' diyen Gallant, İsrail'in, Gazzeli sivil halka şehri terk etmeleri için verilen 24 saatlik süreye sadık kalıp kalmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gallant, 'İran'ın ülkenize yönelik son saldırının planlanmasında ya da uygulanmasında doğrudan rol oynadığına ya da bu durumdan faydalanmaya çalıştığına dair bir kanıt gördünüz mü?' sorusunu da 'İran, Hizbullah ve Hamas bir eksen, bir şer ekseni. Her şey genel olarak İran'dan yönetiliyor. İzin İran tarafından veriliyor. Para İran tarafından sağlanıyor. Fikirler İran'da şekilleniyor. Bu nedenle izin verip vermemeleri önemli değil çünkü fikir bir İran fikri.' diye yanıtladı.

'SALDIRIYI BİLSEYDİK BİLGİLENDİRİRDİK'

Bir diğer yabancı muhabirin, Mısır ve İsrail istihbaratlarının Hamas'ın saldırısı hakkında bilgi sahibi olmamasına işaret ederek, ABD'nin saldırıdan önce ne bildiğine dair sorusuna Austin, 'Bir müttefike karşı saldırı yapılacağını bilseydik, kesinlikle onları bilgilendirirdik. Şu an odak noktamız İsrail'in egemen topraklarını savunmak ve vatandaşlarını korumak için ne ihtiyacı varsa sağlamak.' şeklinde cevap verdi.

'ABD'NİN DESTEĞİ, İSRAİL'İN OPERASYON ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR'

Toplantının başında da ABD Savunma Bakanı Austin, savunma bakanı olarak bizzat İsrail'e gelerek, ABD'nin bu ülkeye sarsılmaz desteğini açıkça göstermek istediğini vurguladı.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

Gallant ise ABD'nin desteğinin, İsrail'in operasyon özgürlüğünü ve kabiliyetlerini güçlendirdiğini ifade ederek, 'Aslında, bugün temel mühimmat taşıyan ikinci uçağı teslim alacağız. ABD'nin karada, havada ve denizde konuşlanması, bölgede bulunan hem ortaklarımıza hem de düşmanlarımıza güçlü bir mesaj göndermektedir.' diye konuştu.

İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?

AUSTİN, NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Austin, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelerek, İsrail'in yanında olduklarını belirtirken, Netanyahu ABD yönetiminin ve yetkililerinin güçlü duruşları ve desteği için teşekkür etti.
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