İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. Kadın, çocuk, gazeteci ayırmaksızın ölüm yağdırdı. İsrail dün Gazzelilere 24 saat mühlet tanıdığın bildirdi, bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak buna da uymayarak işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan konvoyu vurdu. İsrail'in saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Günlerdir Gazze'de göz göre göre katliam yapan İsrail'in kara harekatına da başladığı bildirildi. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından bölgede tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail, Gazze'de sivillere ölüm yağdırıyor. İşte bölgede dakika dakika tüm gelişmeler...İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başından vurulan 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi. İsrail güçlerince 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldiİsrail, saat 10-16 arasında sivillerin güneye geçişine izin verileceğini açıkladı.İsrail ordusu, Lübnan'dan sızma girişiminde bulunanların drone ile vurulduğunu açıkladıHamas Rusya'nın arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkımıza karşı devam eden Siyonist saldırganlığa ilişkin tutumunu, Gazze kuşatmasını reddetmesini takdir ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.Birleşmiş Milletler (BM) 1,1 milyon insanı tahliye etme emrinin 'çirkin' olduğunu ve 'savaş kurallarına ve temel insanlığa' aykırı olduğunu açıkladıİsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurduBBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.BBC'de yer alan habere göre, Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla 'TV' yazılı araçlarının önü İsrail polisi tarafından kesildi.İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.