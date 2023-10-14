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İşgalci İsrail ordusu kara harekatına hazırlanıyor: Siviller için altı saat güvenli geçiş izni verilecek

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler üzerinden bölgedeki sivillerin güneye geçmesi için çağrıda bulunan İsrail ordusu bugün saat 16:00'ya kadar, sivillerin güneye geçişine izin verileceğini açıkladı.

İşgalci İsrail ordusu kara harekatına hazırlanıyor: Siviller için altı saat güvenli geçiş izni verilecek
Ekleme: 14.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail ordusu kara harekatına hazırlanıyor: Siviller için altı saat güvenli geçiş izni verilecek
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

Gece boyunca yoğun bombardıman yapılan Gazze'de birçok noktaya baskın düzenlendi. Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail, roket atılan noktaları ve rehilenlerin tutulduğu yerleri bulmak için baskın düzenlediğini açıkladı.

Gazze sınırına tank, asker ve silah yığınağı yapan İsrail ordusu kara harekatına hazırlanırken Birleşmiş Milletler üzerinden bölgedeki sivillerin güneye geçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu çağrı sonrası bu sabah İsrail ordusundan yeni bir açıklama daha geldi.

Yapılan açıklamada saat 10-16 arası sivillerin güneye geçişine izin vereceği bildirildi..


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İşgalci İsrail ordusu kara harekatına hazırlanıyor: Siviller için altı saat güvenli geçiş izni verilecek
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