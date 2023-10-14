Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a iniş yaptı

Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaştı. AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, Sina'daki El-Ariş Havalimanı'nda TIR'lara yüklenerek Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na gönderildi.Türkiye'den gönderilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Filistin'e ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 'Yardımlarımız devam edecek. Filistin'in yanındayız' ifadesini kullandı. Bu adım insani noktada büyük anlam taşırken Ankara, esir takası dahil olmak üzere birçok konuda temaslarını sürdürüyor.azzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.İlaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak.Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesi için atılabilecek adımlarla insani yardımlar dahil olmak üzere bölgesel ve ikili konuları görüşmek üzere Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin davetiyle dün Kahire'ye gitti.