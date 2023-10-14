Bursa'da yangın! 44 hayvan yanarak telef oldu..

Bursa'nın Karacabey ilçesinde korku dolu anlar yaşandı...Ortasarıbey köyünde Aytaç Erol'a ait koyun ağılında tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı esnada içerde bulunan saman balyalarının alev alması sonucu yangın çıktı. Bir anda alevler tüm ağılı sararken, hayvan ağılı da kullanılamaz hale geldi.44 küçükbaş hayvan telef olduHayvan ağılı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerle birlikte yaklaşık 3 bin 300 balya samanının yandığı ve 91 küçükbaş hayvandan 44'ünün de yanarak telef olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.