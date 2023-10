Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Hamas'ın yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in açtığı savaşta insanlık suçu işleniyor. İsrail'in Gazze'deki sivilleri gece gündüz demeden katledişi devam ederken bölgenin boşaltılması gündemde. Gazze'yi tamamen yerle bir edecek planı devreye sokan İsrail, uluslararası kuruluşların tüm itirazlarına rağmen 'Bölgeyi 16.00'ya kadar boşaltın' uyarısında bulundu.Tüm bu açıklamalara rağmen sivili konvoyları Hamas bahanesiyle hedef alan İsrail, gece saatlerinde işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan sivil konvoyu göz kırpmadan vurdu. Gece gerçekleşen bir başka saldırıda ise gazeteciler hedef alındı.Lübnan'ın İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda, Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail saldırısında yaralanan 5 gazeteciden 2'sinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu.Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü. Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in 'kara siciline yeni bir rezalet eklediğini' belirterek, gazetecileri direkt hedef aldığını vurguladı.İsrail yanlısı haber diliyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Reuters, meslektaşlarının öldürülmesinin ardından bir skandala daha imza attı. Açık bir şekilde İsrail tarafından vurulan meslektaşlarının ölümünü duyurduğu haberde Reuters, katilin İsrail olduğunu belirtmekten geri durdu.Haberinde 'Reuters muhabiri İsrail topraklarından gelen bir hava saldırısında hayatını kaybetti' ifadelerini kullanan Reuters, füzelerin İsrail rotasından geldiğini belirtirken ateşleyenin İsrail olmadığına yönelik bir dil kullandı.Meslektaşlarının ölümünde dahi sorumlu İsrail'i açık açık belirtmekten geri duran Reuters'ın bu haberi Batı medyasındaki yozlaşmayı bir kez daha gündeme getirdi.İngiliz The Times, algı operasyonunun açık bir örneğini manşetten servis etmesiyle gündeme gelmişti. 'İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı' başlığını kullanan The Times, bu başlığın altında Gazze'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistinli çocukların fotoğrafını kullanmıştı.Filistinli çocukların fotoğrafının altına durumu kurtarmak için, neredeyse okunamayacak kadar küçük bir şekilde 'Hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nde oturuyor' yazan The Times, algı operasyonu gözler önüne serdi.İngiliz BBC ise savaşın ilk günlerinde İsrailliler için 'öldürüldü' ifadesini kullanırken hayatını kaybeden Filistinli siviller için 'öldü' kelimelerini kullanmayı tercih etmişti.