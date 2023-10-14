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Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı

Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi ile örgüte katılacağı değerlendirilen 1 kişi jandarma birimlerince yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik birimleri, 2 şüpheliyi Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu tespit etti.Bozdağ hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ekleme: 14.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı. BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ARAÇI ÇIKTI
BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T., PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise; her iki şüpheliyi de Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli ve Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi. Tutuklanan şüphelileri, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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