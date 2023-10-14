Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire’de bugün (14 Ekim) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın Kahire'deki resmi ziyaretleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire'de bugün (14 Ekim) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları, karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek.Bakan Fidan, Kahire'deki resmi ziyaretleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.