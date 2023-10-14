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Bakan açıkladı! Hesaplara aktarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Ekleme: 14.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan açıkladı! Hesaplara aktarılıyorBakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Bakan Göktaş, 'Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz' dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, 'Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 561 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alması için Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.
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