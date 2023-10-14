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Beyaz Gazete
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Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. " dedi. Bahçeli ayrıca; "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya
Ekleme: 14.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.

İsrail-Hamas çatışmasına değinen Bahçeli şöyle konuştu:

"HAÇLI SEFERİNİN YENİ BİR RUHU DOĞUYOR

Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakmılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.

"TÜRKİYE, ERDOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR

Erdoğan meselenin üzerine gidiyor. Ateşkesin başarılması için bütün ülkeleri davet ediyor. Ve faaliyetlerinde destek bulmaya başlamıştır. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı da başarmıştır. Fedakarca bir gayretin için girmiştir. Cumhurbaşkanımızın diplometik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır.
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