Alman basını ‘kan akıtmayın’ diyen Türkiye’yi hedef gösterdi: İsrail zulmüne baş kaldıran Başkan Erdoğan’a çirkin sözler!
İsrail Gazze'deki katliamlarına 8. gününde devam ederken kara harekatını başlatması an meselesi. Gazze'yi tamamen işgal etmek için başlattığı saldırılarda sivillere yönelik beyaz fosfor kullanmak da dahil olmak üzere sayısız savaş suçuna imza atan işgalci İsrail'e Batı medyası sessiz kalırken Türkiye Gazze halkına insani yardım ulaştırılması ve akan sivil kanlarının durdurulması için harekete geçmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli sivillere yapılan zulmü eleştirdiği sözleri Alman basınında gündeme oturdu. İsrail'in suçlarına göz yuman Alman Das Bild, Türkiye için skandal sözlere imza attı.
Sivil kanı akıtmaya doymayan İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırıların şiddetini her geçen gün artıyor. Bölgeyi ölüm yağmuruna tutan işgalci İsrail güçleri, kara harekatı için de düğmeye bastı. Gazze halkına bölgeyi terk edin çağrısı yapan İsrail, günlerdir aç susuz bıraktığı sivilleri bombalıyor.
KATİL İSRAİL'İN YANINDA BİR BATI MEDYASI
Tüm bölge yerle bir olurken Batı basını, İsrail'in insan kıyımına ve işlediği savaş suçlarını meşru göstermek için elinden geleni yapıyor. ABD'nin yanı sıra AB'nin de en büyük medya kuruluşları İsrail'in imza attığı savaş suçlarını görmezden gelmekle kalmayıp İsrail katliamı yanlısı tutumla haberler servis ediyor.
Gazze halkının uğradığı zulme ilk günden bu yana ses çıkaran, ilk insani yardımı gönderen Türkiye ise Batı medyası tarafından hedef gösteriliyor. Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolü ile barış diplomasisinde küresel bir konumda bulunan Türkiye, İsrail zulmüne karşı da eyleme geçti.
BARIŞ DİPLOMASİSİNE DARBE
Arabuluculuk için devreye giren Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ülke lideriyle çok yönlü diplomasi yürütmesiyle, akan kanın dindirilmesi için büyük çaba sarfediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Ne var ki her fırsatta Türkiye'ye karşı algı oluşturmaya çalışmaktan geri durmayan Batı basını, bu kez de boş durmadı. Alman Bild gazetesi, 'Erdoğan, Almanya'da kışkırtıcı vaazlar verdi' başlığıyla servis ettiği haberinde skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin tavrının açıkça karalanmaya çalışıldığı haberde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Müslümanları İsrail'e karşı kışkırtmak istiyor.' sözlerine yer verdi.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Zulümle abad olunmaz' başlıklı Cuma hutbesinin de Alman gazetede rahatsızlık yarattığı görüldü. Hutbede, 'Masumların kanları üzerine kurulu hiçbir hükümranlık uzun süre ayakta kalamaz' vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Filistin halkına destek vermesini eleştiren Bild, savaş suçu işleyen İsrail'i eleştiren Başkan Erdoğan'ı 'İsrail'e karşı sert nefret söylemi'nde bulunmakla suçladı