ABD'den skandal Gazze talimatı: ABD kan mı istiyor?

İsrail Gazze'de sivilleri vurmaya devam ederken ABD'de İsrail'e desteklerini sürdürüyor. ABD basını İsrail Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını arttırırken ABD'li diplomatlara verilen talimatlar ortaya çıkardı. '3 cümleyi asla kullanmayın'Huffpost'ta yer alan bir habere göre, İsrail'in Gazze saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki yetkililere bazı talimatlar verdi.ABD'nin daha az şiddet görmek istediğini öne süren açıklamaların yapılmasının engellenmesi istendiği açıkça ifade edildi. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, üst düzey yetkililerin basına yaptığı açıklamalarda üç spesifik ifadeyi kullanmaması yönünde talimatta bulundu.Cuma günü yayımlanan mesaja göre, Dışişleri bakanlığı yetkilileri 'gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete/kan dökülmesine son ve sukunetin yeniden sağlanmaı gibi ifadeleri kullanmayacak.Bu açıklamanın, Biden yönetiminin İsrail'in dizginlenmesini istemediğini açıkça ortaya koyduğu yazılan haberde, talimatın zamanlamasına da dikkat çekildi. İsrail'in Gazzelilere tahliye emri vermesinden saatler sonra geldiği belirtildi.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby bunun 'zor bir emir' olduğunu bildirdi.ABD Başkanı Joe Biden, 'İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik.' dedi.Biden, Philadelphia'daki konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamas'ı kastederek 'El-Kaide bunların yanında masum kalıyor.' diyen Biden, ABD'nin İsrail'in yanında olduğu mesajını vurguladı.Biden, 'İsrail'in kendisini savunması ve bu saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik.' ifadesini kullandı.Bölgedeki insani durumu ele almak için ekibinin İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan temas halinde olduğunu kaydeden Biden, 'Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'la hiçbir ilgisinin olmadığı gerçeğini gözden kaçıramayız. Hamas korkunç saldırılar yapıyor ve bunun sonucunda onlar da acı çekiyor.' dedi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9 ve Lübnan'da ise 1 olmak üzere 10 gazeteci yaşamını yitirmişti.