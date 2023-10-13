MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki bir üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki bir üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu duyurdu.'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kayaşehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'