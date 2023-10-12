Van'da korkutan deprem!
Van Tuşba'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye 6 Şubat günü felaketi yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen 11 ilde yaralar sarılırken, yaşanan yeni sarsıntılar da korkutuyor.
Tuşba sallandı
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.04'te yaşandığı belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen 11 ilde yaralar sarılırken, yaşanan yeni sarsıntılar da korkutuyor.
Tuşba sallandı
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.04'te yaşandığı belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde tespit edildi.