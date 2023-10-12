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Beyaz Gazete
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Van'da korkutan deprem!

Van Tuşba'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekleme: 12.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Van'da korkutan deprem!Türkiye 6 Şubat günü felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen 11 ilde yaralar sarılırken, yaşanan yeni sarsıntılar da korkutuyor.

Tuşba sallandı

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.04'te yaşandığı belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde tespit edildi.
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